Kabinet verlengt avondklok tot 15 maart; Contactberoepen volgende week weer aan de slag

Het kabinet heeft dinsdag tijdens de nieuwe coronapersconferentie bekendgemaakt de avondklok te verlengen tot 15 maart, de ochtend van de verkiezingen. Alle contactberoepen, behalve sekswerkers, mogen vanaf 3 maart weer aan de slag. In winkels kan vanaf dan gewinkeld worden op afspraak.

“Er is ook een andere realiteit die steeds meer aandacht vraagt. Hoe langer deze crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt. Dat geldt voor ons allemaal en voor een aantal groepen in het bijzonder. […] We zijn het zat aan het worden”, zei demissionair premier Mark Rutte.

De verruiming is volgens Rutte een spannend moment. “We doen hiermee iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis en ook niet onomkeerbaar”, zei hij. Om die reden wees Rutte opnieuw op de basisregels zoals handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten. Volgens Rutte zijn die, met het oog op de verruimingen, weer extra belangrijk.

Verlenging

Het kabinet verlengt de avondklok en heroverweegt de maatregel op 8 maart. Of en hoe de avondklok wordt gereguleerd op de verkiezingsdag is dus nog onbekend. Wel is duidelijk dat komende dinsdag de contactberoepen weer aan de slag kunnen. Naast fysiotherapeuten en tandartsen, mogen dan ook kappers, pedicures, masseurs en rijinstructeurs weer aan het werk. Sekswerkers mogen dat nog niet.

Verder wordt het mogelijk om op afspraak te winkelen bij niet-essentiële winkels. In de winkel mogen per verdieping maximaal twee klanten tegelijk worden ontvangen die zich vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen, blijft één per dag.

Teamsporten en scholen

Het kabinet heeft verder besloten teamsporten weer deels toe te staan. Jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen weer buiten sporten in teams. Het gaat dan om sporten op de eigen club en niet in competitieverband. Sportscholen blijven gesloten.

Afgelopen week werd al duidelijk dat ook weer meer mogelijk wordt op middelbare scholen en het mbo. Leerlingen mogen vanaf 1 maart weer minimaal één dag per week naar school en zoveel meer als mogelijk is. Leerlingen moeten anderhalve meter afstand houden. De buitenschoolse opvang van basisscholen blijft dicht.

De maatregelen gelden voorlopig tot 15 maart. Het kabinet beslist op 8 maart welke maatregelen na die tijd nodig zijn.