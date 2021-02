Kabinet verlengt harde lockdown tot zeker 2 maart; Wel aantal versoepelingen

Het kabinet heeft de harde lockdown in Nederland bijna helemaal verlengd tot zeker 2 maart. Dat houdt in dat onder meer winkels, horeca, bioscopen en musea tot in ieder geval die dag dicht moeten blijven. Basisscholen en kinderopvang kunnen maandag wel weer openen.

“We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis”, zei Rutte dinsdag tijdens een nieuwe coronapersconferentie. Rutte wees onder meer op het gevaar van de Britse coronamutatie, die waarschijnlijk ongeveer anderhalf keer besmettelijker is dan de oude variant.

Volgens het RIVM is inmiddels twee derde van de besmettingen in Nederland met de Britse variant van het coronavirus. Het R-getal van de Britse coronavariant staat op 1,3, tegenover 0,85 voor de oude coronavariant.

Versoepelingen

Ondanks de Britse mutatie komt het kabinet met een aantal versoepelingen. Basisscholen en de kinderopvang kunnen maandag weer open, maar daar zitten haken en ogen aan. Bij een positieve test van een leerling gaat een hele klas, inclusief de leraar, vijf dagen in quarantaine. Zij moeten zich ook laten testen. BSO’s zijn voorlopig alleen nog open voor noodopvang.

Vanaf woensdag mogen niet-essentiële winkels weer gedeeltelijk ‘open’, namelijk voor click & collect. Mensen kunnen online of telefonisch producten bestellen en die ophalen bij de winkel. Het afhaalpunt moet buiten zijn en afhalen kan alleen binnen een bepaald tijdvak dat van tevoren door de winkel wordt gegeven.

De avondklok geldt voorlopig tot 10 februari 4.30 uur, maar het kabinet vraagt het OMT opnieuw om advies over de huidige situatie van het coronavirus en het pakket van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken.

Nieuwe routekaart

Het kabinet komt dinsdagavond ook met een nieuwe versie van de routekaart. Daaruit moet helder worden welke maatregelen nodig zijn als besmettingen, druk op de zorg en aantal ziekenhuisopnames toenemen en aan welke versoepelingen in zicht komen.

In risiconiveau 4 is een aantal verzwaringen doorgevoerd. Daar is onder meer de avondklok terug te vinden, evenals het terugbrengen van het aantal gasten op uitvaarten van 100 naar 50.

Alle maatregelen

Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot 2 maart.