Kabinet versoepelt minder dan gehoopt, maar presenteert openingsplan met vijf stappen

Het kabinet kan minder coronamaatregelen versoepelen dan het had gehoopt. Zo kunnen bijvoorbeeld de terrassen toch niet op 21 april open en blijft ook de avondklok nog van kracht. De coronacijfers, met name de ziekenhuiscijfers, zijn nog te hoog. Wel is er een openingsplan gepresenteerd waarmee de samenleving weer heropend moet worden.

De eerste stap naar heropening kan volgens demissionair premier Rutte gezet worden als we over de piek van de derde golf heen zijn. Voorlopig wordt wekelijks gekeken of maatregelen versoepeld kunnen worden. Dat gebeurt aan de hand van een openingsplan met vijf stappen dat dinsdag gepresenteerd is door demissionair minister De Jonge.

Op 20 april wordt dus besloten of er vanaf 28 april een aantal maatregelen versoepeld kan worden. Rutte benadrukt wel dat dat een mogelijke datum is. Een van de eerste stappen in het openingsplan zou zijn het opheffen van de avondklok, openen van de terrassen, meer mogelijkheden voor winkels en het verhogen van het aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen naar twee.

Voor het hoger onderwijs zou op 26 april een versoepeling in kunnen gaan. Mogelijk mogen studenten die een negatieve testuitslag hebben dan weer één dag per week naar de hogeschool of universiteit.

Bso

Rutte kwam dinsdag tijdens de persconferentie wel met goed nieuws voor veel ouders. Vanaf maandag kan de buitenschoolse opvang (bso) namelijk weer open.

Op de bso’s gelden dan dezelfde regels als op scholen: leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar leraren moeten dat wel.

Avondklok

Na het Catshuisberaad van zondag was duidelijk dat de opening van de terrassen op 21 april toch te vroeg kwam, net als het afschaffen van de avondklok en het verder openen van de winkels. Nu wordt 28 april als datum genoemd om die versoepelingen door te voeren, maar het kabinet beslist volgende week pas of dat kan.

De burgemeesters van de vier grote steden deden zondag nog opnieuw een dringend appel op het kabinet om buitenruimten, inclusief terrassen, toegankelijk te maken. Zij vrezen dat handhaving anders onhaalbaar wordt.