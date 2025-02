Kabinet zet streep door vierde aanvliegroute over regio Utrecht

De vierde aanvliegroute richting Schiphol is van de baan. Deze aanvliegroute zou over de regio Utrecht lopen. Er waren veel zorgen en protesten tegen deze vliegroute. Vrijdag maakte het kabinet bekend andere plannen te hebben.

De vierde route was onderdeel van het opnieuw indelen van het Nederlands luchtruim. Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland, er lag een plan om een vierde aanvliegroute te maken. Die zou over de regio Utrecht gaan.

Zowel vanuit bewonersgroepen als lokale overheden klonken er zorgen over de nieuwe route, vanwege mogelijke extra hinder. Volgens actiegroepen zou de aanvliegroute ook slecht zijn voor de volksgezondheid.

De reden dat de vierde aanvliegroute nu van tafel is, heeft echter een andere reden. Het ministerie laat weten dat de benodigde internationale aansluitingen het nu niet mogelijk maken.