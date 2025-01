Kade tussen Kromme Rijn en Absterdijk in Utrecht wordt vervangen; 5 bomen worden gekapt

De kade tussen de Kromme Rijn en de Abstederdijk in Utrecht is verouderd en heeft scheuren. De kade wordt daarom opgeknapt, maar om daar ruimte voor te maken moeten de vijf bomen die op deze plek staan het veld ruimen.

“De kade tussen de Krommerijnbrug en de Albatrosbrug is verouderd en heeft scheuren. […] De kwaliteit van deze kade wordt steeds slechter. Daarom vervangen we de kade, zodat deze veilig blijft en weer honderd jaar mee kan”, schrijft de gemeente Utrecht.

De vijf bomen die op deze plek langs het water staan moeten het veld ruimen. Voor de bouw van de nieuwe kade moet namelijk gegraven worden op de plek van de bomen. “We kunnen de kade daarom pas vervangen als de vijf bomen zijn gekapt.”

Afvoer

Er is onderzocht of de bomen konden blijven en dat kan alleen als de kade aan de kant van het water wordt verstevigd. Hierdoor wordt de Kromme Rijn smaller, waardoor deze oplossing geen optie is. “De ruimte is hard nodig voor de afvoer van het vele water dat hier stroomt, onder andere vanaf de Utrechtse Heuvelrug.”

De bomen worden pas eind dit gekapt. De werkzaamheden aan de kade starten naar verwachting begin 2026.