Kademuur bij Drift in Utrecht bijna hersteld; straks nog meer plekken om fietsen te parkeren

De kademuur bij de Drift in Utrecht heeft de afgelopen maanden een nieuwe fundering gekregen. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden, waaronder het verplaatsen van zand naar de Kromme Nieuwegracht.

Een elektrische kraan, die op een ponton in het water stond, heeft verschillende palen in de grond geschroefd. Deze vormen nu de nieuwe fundering van de kademuur bij de Drift. In de komende periode wordt de ruimte tussen de palen opgevuld met een mengsel van zand en klei.

Daarna wordt het geheel afgedekt met een plaat. Dit gebeurt met behulp van duikers die onder water lassen. Tot slot wordt zand van de bodem afgegraven zodat het water weer de juiste diepte krijgt.

In december vorig jaar zijn er rondom deze kademuur 120 nieuwe fietsparkeerplekken gekomen. “Op de plek waar nu nog bouwhekken staan komen de laatste fietsrekken. Deze worden de komende periode geplaatst als de bouwhekken weg zijn”, schrijft de gemeente Utrecht.

Kromme Nieuwegracht

Het zand dat wordt afgegraven bij de Drift, wordt vervolgens verscheept naar de Kromme Nieuwegracht. In april beginnen hier namelijk, ter hoogte van de huisnummers 4 tot en met 12, nieuwe werkzaamheden.