Kamasutrabeurs in Utrecht ontruimd vanwege risico op omvallen bouwkraan

Honderden bezoekers van de Kamasutrabeurs in Utrecht moesten vrijdagvanavond plotseling de Jaarbeurs verlaten. Buiten het hallencomplex staat namelijk een bouwkraan die mogelijk zou kunnen omvallen vanwege de harde wind.

De organisatie van de beurs laat weten: “Op dit moment is de hal van de KamaSutrA ontruimd in verband met instortingsgevaar van een kraan die pal naast de hal staat.” Het KNMI had eerder code geel afgekondigd en gewaarschuwd voor windstoten. De politie is aanwezig en heeft de omgeving afgezet.