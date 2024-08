Kamernet: Studentenkamer in Utrecht kost gemiddeld 837 euro per maand

Het kost gemiddeld 837 euro per maand om een studentenkamer in Utrecht te huren. Dat blijkt uit cijfers van verhuurplatform Kamernet. De prijzen stegen in het tweede kwartaal van 2024 met 22,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nu het nieuwe studiejaar voor de deur staat, zijn veel aankomende studenten weer op zoek naar een kamer. Ook in Utrecht is de zoektocht naar woonruimte weer begonnen. Kamernet heeft onderzoek gedaan naar de kamerprijzen. Kamernet analyseerde 40.408 woningen, waaronder kamers, eenkamerappartementen en studio’s. 41 procent van de woonruimtes werd aangeboden door particulieren en 47 procent rechtstreeks door huisgenoten. 47 procent van de woningen was ongemeubileerd of niet voorzien van vloerbedekking, de rest was gemeubileerd.

Uit het rapport van het verhuurplatform blijkt dat de prijzen in Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar 5,4 procent hoger liggen dan dezelfde periode vorig jaar. In Utrecht zijn de prijzen ten opzichte van vorig jaar 22,5 procent hoger.

“De recente afname van het aantal kamers legt nog meer druk op studenten die dit jaar op zoek zijn naar woonruimte. Door het beperkte aanbod stijgen de prijzen, waardoor jongeren vaak aangewezen zijn op dure opties”, zegt Djordy Seelmann van Kamernet. “De nieuwe huurwet, die sinds juli van kracht is, lost het woningtekort niet op, terwijl meer aanbod noodzakelijk is. Het is daarom van belang dat beleid gericht is op het uitbreiden van het woningaanbod, zodat de woningmarkt beter in balans komt en de betaalbaarheid toeneemt.”

Op één na duurste stad

Amsterdam is de duurste stad om een kamer te huren. Een kamer kost daar gemiddeld 961 euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een kamer te huren. Een kamer in de Domstad kost gemiddeld 837 euro per maand. De goedkoopste kamers zijn in Wageningen, waar de gemiddelde kamerprijs 354 euro is.

Ook de prijzen van eenkamerappartementen en studio’s zijn in Utrecht gestegen. De huurprijzen stegen met 9,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Een eenkamerappartement kost in Utrecht gemiddeld 1.419 euro, aldus Kamernet. Dat komt neer op 29 euro per vierkante meter. Een studio kost gemiddeld 1.064 euro, een stijging van 6,4 procent ten opzichte van vorig jaar.