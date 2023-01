Kampongicoon Arnaud Naeff op 86-jarige leeftijd overleden

Arnaud Naeff, icoon en erelid van Kampong, is vrijdagavond op 86-jarige leeftijd in het clubhuis van de Utrechtse hockeyvereniging overleden. “Het overlijden van Arnaud raakt Kampong vol in het blauwe hart, hij was voor velen de ziel van onze vereniging”, is te lezen in een bericht van Kampong.

Naeff was ruim 70 jaar lid van Kampong Hockey en hij heeft in die jaren veel verschillende teams getraind. In het seizoen 2016-2017 werden de Heren 1 Nederlands kampioen. In dit team zaten spelers die in hun jeugdjaren door Naeff waren getraind. Kampong omschrijft dit kampioenschap dan ook als ‘een van de mooiste momenten met Arnaud’.

Volgende week staat de club uitgebreid stil bij het overlijden van Naeff. Op de vide bij Kampong en op internet is een condoleanceregister geopend en tijdens de aankomende wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Naeff. “Wij gaan zijn liefde enorm missen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.”

Tot slot heeft de club laten weten dat mensen, die vrijdagavond in het clubhuis waren en getuige waren van het overlijden van Naeff, contact op kunnen nemen met de vertrouwenspersoon of met slachtofferhulp. “Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze gebeurtenis door op dat moment aanwezige (jeugd)leden, ouders en anderen als heftig is ervaren.”