Kandidaat-Kamerlid Alptekin Akdogan doet aangifte na belaging tijdens campagnevoeren in Utrecht Archieffoto

Het kandidaat-Kamerlid voor de PvdA Alptekin Akdogan is zondag naar eigen zeggen belaagd terwijl hij in Utrecht campagne aan het voeren was. Akdogan heeft aangifte gedaan bij de politie.