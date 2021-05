Kanoërs kunnen weer gebruikmaken van de Minstroom; gemeente plaatst tijdelijke doorgang

Kanoërs kunnen sinds afgelopen week weer gebruikmaken van de Minstroom in Utrecht. Bij de verzakte kademuur ter hoogte van de Toolsteegsingel is namelijk een tijdelijke onderdoorgang gemaakt.

De kademuur bij de Minstroom verzakte vorig jaar september. Eerder werd al duidelijk dat gemeente Utrecht was vergeten om de kade periodiek te controleren. Sinds de verzakking was watergang afgesloten.

Nu is er naast de zandberg, die in het water naast de verzakte kade is gestort, een stalen constructie aangebracht. Deze is niet breed en ook de dwarsbalken tussen beide panelen liggen relatief dichtbij het wateroppervlak, maar kanoërs kunnen hierdoor weer doorsteken naar de singel.

In eerste instantie werd gedacht dat de reparatiewerkzaamheden eerder zouden zijn afgerond, maar de klus bleek complexer dan verwacht. Omdat de Minstroom een populaire route is voor kanoërs heeft de gemeente een tijdelijke doorvaart gemaakt.