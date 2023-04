Kans op sluiting voor 26 kantoorpanden in Utrecht die niet voldoen aan energielabel

Sinds begin dit jaar moeten kantoorpanden in Utrecht minimaal energielabel C hebben en het grootste deel voldoet daar ook aan. Dat laat het college weten in een raadsbrief. Er zijn echter nog 26 kantoren in de stad die dit label niet hebben en in het uiterste geval kan de gemeente deze panden sluiten.

Den Haag heeft besloten dat kantoorpanden met een minimale oppervlakte van 100 vierkante meter vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Utrecht is volgens de gemeente goed op weg. Zo voldoet op dit moment 95 procent van de kantoren in de stad aan deze eis en meer dan de helft heeft energielabel A of hoger. Er zijn echter nog 26 panden die niet aan de eis voldoen en hiervoor is nu een handhavingstraject gestart.

Sinds 2019 zijn kantooreigenaren al geïnformeerd over de nieuwe regeling. “De handhavingsstappen zijn er daarom nu op gericht zo snel als redelijkerwijs mogelijk de overtreding te beëindigen”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Traject

De eigenaren van de 26 panden krijgen eerst een waarschuwing met daarin een termijn om orde op zaken te stellen of een plan van aanpak in te dienen. Als zij hier niet aan voldoen, volgt een dwangsom die vervolgens verhoogd kan worden.

“Hierbij functioneert de dwangsom als sterke financiële prikkel om het pand te verduurzamen en een energielabel aan te vragen. Wij verwachten dat hiermee de meeste eigenaren er alsnog voor zullen kiezen om te voldoen aan de wetgeving.”

Als alle bovenstaande maatregelen er niet toe leiden dat een eigenaar het pand verduurzaamt, kan een kantoor uiteindelijk worden gesloten. De gemeente zegt tot slot bij de handhaving rekening te houden met ‘aantoonbaar legitieme redenen voor uitstel’. Dit kan bijvoorbeeld een tekort aan installateurs, tekort aan bouwmateriaal of uitstel voor een verbouwing waarmee een grotere labelsprong wordt gemaakt.