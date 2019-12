Kans op vuurwerkmist tijdens jaarwisseling

Er is een grote kans op dichte vuurwerkmist in Utrecht tijdens de jaarwisseling. Door weinig wind kan de mist ’s avonds en ’s nachts blijven hangen. Dat meldt Buienradar op hun website.

Op plaatsen waar geen vuurwerk wordt afgestoken kan het ook mistig worden. Vanaf 20.00 uur daalt de temperatuur in de Domstad richting de 0 graden. Er is geen sprake van wind of regen.

Van plan om de hele nacht door de feesten? Vanaf 09.00 uur op woensdag kan je onder een blauwe hemel en fijn zonnetje naar huis lopen. Het belooft een mooie, maar koude eerste dag van 2020 te worden.

De eerste dagen van het nieuwe jaar verlopen, naast wat mist en regen op donderdag en vrijdag, droog en zacht. De middagtemperaturen komen rond of iets boven normaal uit (6-7 graden).