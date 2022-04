Kap bomen voor bouw 200 woningen volgens gemeente Utrecht toch niet tegen te houden Het nieuwe gebouw dat aan de Beneluxlaan moet komen

Om de bouw van 200 woningen mogelijk te maken aan de Beneluxlaan in Kanaleneiland moeten tien bomen gekapt worden, maar dit was tegen het zere been van een meerderheid van de gemeenteraad. Die nam een motie aan waarmee de gemeente Utrecht nog een keer moest onderzoeken of dit kan worden voorkomen, dat blijkt volgens de gemeente niet realistisch.