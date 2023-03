Kapelbrug bij Griftpark in Utrecht verkeert in ‘matige staat’ en wordt in de gaten gehouden

De Kapelbrug nabij het Griftpark in Utrecht verkeert volgens de gemeente in ‘matige staat’. Daarom wordt de situatie momenteel in de gaten gehouden. Ook liggen er plannen om zowel de brug als een deel van het omliggende asfalt te vernieuwen. Als er genoeg geld te vinden is wordt een groter gebied rondom de Kapelbrug aangepakt.

De Kapelbrug verbindt de Blauwkapelseweg over de Biltse Grift en ligt vlakbij het kruispunt met de Alexander Numankade. Het brugdek zou volgens de gemeente nog 15 jaar mee kunnen, maar hoe lang de houten fundatie het volhoudt is nog niet bekend. “De veiligheid van de brug borgen we door deze te monitoren”, is te lezen in een brief aan de raad. Vanwege onder andere de matige staat van de brug en het plan dat er al lag om het asfalt op te Blauwkapelseweg te vervangen, worden deze werkzaamheden sowieso uitgevoerd.

Ook zou het voor fietsers en voetgangers momenteel ‘niet prettig’ zijn om de kruising over te steken. “Ze moeten vaak lang wachten voor het verkeerslicht en hebben geen of weinig opstelruimte”, is te lezen in de raadsbrief. Daarom worden er ook ‘kleine verbeteringen’ voor de fietsers aangebracht op deze plek.

Geld

De werkzaamheden bieden volgens de gemeente ook kansen om meer te doen in het gebied. Zo spreekt het college de wens uit om bijvoorbeeld de entree van het Griftpark aantrekkelijker te maken, meer groen toe te voegen, het verbeteren van de verkeerssituatie en de biodiversiteit te vergroten.

Op dit moment is er echter nog geen geld om deze plannen uit te voeren. Er wordt daarom onder meer gesproken met de provincie om te kijken of zij een duit in het zakje wil doen. Als er uiteindelijk meer geld komt en deze plannen verder kunnen worden uitgewerkt, wordt ook een participatietraject gestart waar onder andere bewoners aan deel kunnen nemen.

Het idee is dat in 2026 wordt gestart met de werkzaamheden, maar de huidige staat van de Kapelbrug legt volgens de gemeente druk op deze planning. Mogelijk moeten er daarom extra onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.