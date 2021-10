Kapotgevroren fietspad Croeselaan voor de winter hersteld; oorzaak nog altijd niet gevonden

Het fietspad aan de Croeselaan dat begin dit jaar kapotvroor, wordt nog voor de winter hersteld. Dat zei wethouder Eerenberg donderdag in het wekelijkse vragenuur van de gemeente. De producent heeft nog altijd de oorzaak van de schade niet gevonden.

Tijdens de koude weken begin dit jaar vroor het gloednieuwe fietspad aan de Croeselaan kapot. Het had een van de meest duurzame straten van Utrecht moeten zijn, omdat de weg vanwege het materiaal een langere levensduur zou hebben.

Het materiaal is op twintig plekken in Nederland gebruikt en heeft op achttien plekken de vorst doorstaan, liet Eerenberg weten. Utrecht en één andere gemeente hebben wel problemen ondervonden. Daarom wordt nu onderzocht of het materiaal nog wel op andere plekken gebruikt kan worden. “Maar dan moet het wel een tien met een griffel zijn”, zegt Eerenberg.

Vraagtekens

Wethouder Eerenberg gaf eerder al aan dat het herstel van het fietspad op de Croeselaan nog wel even zou duren, maar geen extra geld zou kosten. Het probleem ontstond namelijk binnen de garantieperiode. De fracties van CDA, SP, VVD en PvdA wilden nu toch weer van de wethouder weten wat de stand van zaken is.

Daarop gaf Eerenberg aan dat bij de producent nog altijd vraagtekens zijn over hoe het kan dat een periode van vorst tot schade leidt. Momenteel worden drie methoden getest om het asfalt te herstellen. Daaruit moet een oplossing naar voren komen. De gemeente wil dat wel onder de oorspronkelijke garantievoorwaarden.

Voor de winter

Of het de producent gaat lukken om de oorzaak van de schade op korte termijn te achterhalen, is niet duidelijk. Wel zegt wethouder Eerenberg dat het fietspad voor de winter hersteld is. Voor die tijd lost de producent het probleem op en als dat niet lukt, kiest de gemeente voor een tussenoplossing in de vorm van een tijdelijke nieuwe bovenlaag.

Eerenberg verwacht dat binnen een maand wordt besloten welke oplossing het wordt. “Het duurt allemaal langer dan we willen, maar dat hoort bij de keuze voor innovatie. Als het lukt hebben we een duurzaam en circulair fietspad en dat is een goede beweging voor andere doelen die we nastreven.”