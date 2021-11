Kapotgevroren fietspad Croeselaan wordt volgend jaar vervangen door betonnen variant

Het was een echte primeur, de aanleg van het zogeheten RaMaC-fietspad op de Croeselaan in Utrecht in 2018. Maar na een strenge vorstperiode begin dit jaar was de lange rode fietsstrook kapotgevroren. Voor het einde van dit jaar zou het pad gerepareerd zijn, maar dat gaat volgens de gemeente toch niet lukken.

Het is een van de drukkere fietspaden van Utrecht. Op de Croeselaan werd in 2018 een nieuw soort materiaal gebruikt, RaMaC, wat een stuk duurzamer moet zijn. Het ging dan ook om een ‘innovatie’. Maar het is helaas geen succes op de plek. Het fietspad is flink beschadigd na de strenge vorstperiode in januari 2021.

De gemeente gaf in oktober aan dat de hoop er was dat het fietspad dit jaar nog hersteld zou worden. Dat gaat toch niet lukken. Herstellen met het duurzame RaMaC zit er sowieso niet in, het spul zou mogelijk toch niet goed genoeg zijn om een ‘veilig en goed begaanbaar fietspad te garanderen op deze belangrijke fietsroute’.

Daarom komt er een fietspad van beton. Voor het einde van dit jaar worden nog enkele tussentijdse maatregelen genomen en in het voorjaar van 2022 moet het nieuwe fietspad weer af zijn. Kosten voor herstel zijn voor de aannemer.