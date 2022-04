Kapotgevroren fietspad op Croeselaan in Utrecht wordt volgende week hersteld

Het kapotgevroren fietspad op de Croeselaan in Utrecht wordt in mei vervangen. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruikmaken van de naastgelegen rijbaan.

Op de Croeselaan werd in 2018 een nieuw soort materiaal gebruikt voor de aanleg van het fietspad. RaMaC zou een stuk duurzamer moeten zijn. Het ging dan ook om een ‘innovatie’, maar het bleek helaas geen succes op die plek. Het fietspad is begin 2021 namelijk flink beschadigd na de strenge vorstperiode.

In oktober 2021 hoopte de gemeente nog dat het fietspad dat jaar hersteld zou worden, maar dat ging toch niet lukken. “Vanwege de verwachte weerscondities in de winterperiode, zoals nachtvorst, was het aanbrengen van het nieuwe beton op een eerder moment te risicovol voor de vereiste kwaliteit van het fietspad”, schrijft de gemeente.

Nu is bekend dat de herstelwerkzaamheden staan gepland tussen 7 en 22 mei. Het nieuwe fietspad wordt niet van het RaMaC-materiaal gemaakt, maar van beton. Tijdens de werkzaamheden worden de fietsers omgeleid over de rijweg en worden verkeersregelaars ingezet om dit te begeleiden.