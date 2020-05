Kappers in Utrecht kunnen weer knippen: maar verloopt alles soepel straks?

Verschillende Utrechtse kappers geven aan blij te zijn dat ze maandag weer aan de slag kunnen. Ondanks de vreugde zijn er ook zorgen over bijvoorbeeld de grote stroom klanten die op gang komt en het afstand houden.

Michelle Norbart van Haarhoek aan de Vleutenseweg zegt dan ook een dubbel gevoel te hebben bij het nieuws. “Aan de ene kant ben ik blij dat ik eindelijk weer aan de slag kan, maar ik vind het tegelijkertijd wel aan de vroege kant. Een anderhalvemetersamenleving gaat bij ons niet lukken. In het openbaar vervoer wordt het verplicht om een mondkapje te dragen en bij kappers niet, terwijl wij boven op onze klant staan. Gelukkig krijgen wij wel mondkapjes.”

Kim Martens van Beichies aan de Predikherenstraat maakt zich niet zozeer zorgen over zichzelf, maar wel over de stroom klanten die maandag op gang komt. “Duizenden mensen komen in beweging en dat lijkt mij nu niet verstandig.”

Paar dagen

Net als Norbart is Martens blij dat ze weer kan beginnen met werken. Ze vindt wel dat het nieuws wat eerder bekend gemaakt had mogen worden. “We hebben nu een paar dagen om voor te bereiden. In die tijd moeten we veel dingen doen zoals 700 klanten opnieuw inplannen en de zaak gereedmaken.”

Ook Patrick van der Vaart van Salon Beau Rivage aan de Willemstraat had graag iets meer tijd gehad. “Als ik heel eerlijk ben was ik liever op 20 mei opengegaan, nu moet alles halsoverkop geregeld worden.”

Druk

Van der Vaart wordt sinds gisteren constant gebeld door mensen die geknipt willen worden. “Ik moet een manier verzinnen om al die klanten te kunnen helpen. Zo kan ik niet te veel mensen tegelijk in de kleur zetten, want dan wordt het te druk. Maar we gaan niet klagen, het is fantastisch dat we weer open mogen en we doen wat we moeten doen.”

Alle zaken hebben verschillende maatregelen genomen waarmee mensen beschermd worden. Zo komen er schermen tussen de wasbakken, zijn er mondkapjes, staat er desinfecterende gel en wordt er maar een beperkt aantal klanten binnengelaten. Voor wie binnenkort naar de kapper wil moet snel zijn, want alle kappers gaven aan dat de agenda’s vollopen.