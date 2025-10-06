Karel 5 en Maeve behouden Michelinster, ook twee groene sterren in Utrecht

Restaurants Karel 5 en Maeve mogen hun Michelinster nog een jaar houden. Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens MICHELIN Gids Ceremonie 2025 in Maastricht. Ook zijn in de Domstad twee groene ‘duurzame’ sterren uitgereikt aan Heimat en Héron.

Maeve werd in de zomer van 2021 geopend door Tommy Janssen (chef) en Vera Voorend (maître). Janssen en Voorend werkten daarvoor allebei bij verschillende sterrenrestaurants. De Micheline Guide beschrijft Maeve als creatief en eigentijds Frans.

Restaurant Karel V heeft sinds oktober 2020 dezelfde chef de cuisine: chef-kok Leon Mazairac. In De Michelin Guide wordt beschreven dat groenten hem ‘aan het hart’ liggen en dat hij ‘traditie en verniewing’ samenbrent. Voor Karel V was Mazairac tien jaar lang chef-kok en mede-eigenaar van Podium onder de Dom, wat toen door velen werd gezien als het beste van Utrecht. “Trots op het behouden van de ster. Iedere dag koken met de ontembare liefde voor mooi eten”, zegt Mazairac over zijn prestatie.

In de nieuwe selectie van de Michelin-inspecteurs zijn dit jaar Nederlandse 501 restaurants bekroond met een ster, waaronder 119 met minstens één. Zowel Karel 5 aan de Geertebolwerk als Maeve aan de Kromme Nieuwegracht zijn sinds twee jaar in het bezit van een Michelinster. Daarvoor had Utrecht tien jaar lang geen restaurants met een ‘rode’ Michelinster.

Groene ster

De Utrechtse restaurants Héron aan de Schalkwijkstraat en Heimat aan de Biltstraat hebben ook hun groene ster behouden. Deze ster onderscheidt chefs die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Héron Petit Restaurant kreeg in 2022 voor het eerst de groene Michelinster. Heimat ontving de eerste groene ster in 2024, ook het jaar dat het restaurant de deuren opende.

Héron is samen met Restaurant Blauw, aan de Springweg, ook benoemd to Bib Gourmand-restaurant. Deze titel wordt in de Michelingids gegeven aan restaurants met een ‘uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, ongeacht de kookstijl of concept van het restaurant’.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht telt – inclusief Karel V en Maeve – tien restaurants met een Michelinster. Deze restaurants, waaronder Kasteel Heemstede in Houten en La Provence in Driebergen-Rijsenburg, zijn dezelfde als vorig jaar.

