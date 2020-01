Kathedrale Koor Utrecht luidt noodklok: ‘Voortbestaan in gevaar’

Koorschool

Het koor heeft een eigen plek in de geschiedenis van de Nederlandse koormuziek, mede door de band met de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Leerlingen van deze basisschool krijgen naast regulier onderwijs ook iedere dag zang- en muziekles. Het KKU vreest dat de kwaliteit van het koor en de verbinding met jonge zangers van de Kathedrale Koorschool achteruit zal gaan. Nu werken ze nog veel samen maar dit zou in gevaar komen door de bezuiniging.

Het bestuur van het KKU schrijft: “Dit koor heeft voor stad en land grote betekenis op het gebied van het zingen door kinderen én volwassenen. Het verdwijnen van het KKU zou niet alleen voor de kathedraal, maar ook voor de Koorschool Utrecht en de Utrechtse gemeenschap een groot verlies zijn.”