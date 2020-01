Katten verdrinken in Utrechtse gracht; Bezorgde bewoners hangen touw op

Bezorgde Utrechters hebben afgelopen vrijdag een aantal ‘kattentouwen’ aan de kades van de Verlengde Houtrakgracht gehangen in Langerak. De afgelopen twee jaar hebben omwonenden en de Dierenambulance bij de gemeente aan de bel getrokken omdat er regelmatig katten verdrinken in de gracht.

“De gemeente heeft eigenlijk niets met de meldingen gedaan. Daarom hebben wij samen met inwoners zelf actie ondernomen”, zegt een woordvoerder van de Partij voor de Dieren Utrecht, die het probleem aankaartte bij de gemeente. Volgens de partij vallen er regelmatig dieren zoals katten en egels in de Utrechtse wateren die vervolgens door de hoge kades verdrinken.

Kattentouwen

De kattentouwen zijn door een paar actieve leden van de Partij voor de Dieren in samenspraak met de bewoners aangebracht. “Het gebruik van scheepstouwen is in Leiden bedacht. Initiatiefnemers hebben daar ontdekt dat katten met de touwen zichzelf uit het water konden helpen”, aldus de woordvoerder.

In 2016 werd er ook al een kattenreddingstouw langs de Gruttersdijk in Vogelenbuurt opgehangen, maar die is vervolgens verwijderd.