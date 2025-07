Kauwen in de problemen op de Jacobikerk; reddingsactie door Dierenambulance Utrecht

Op het dak van de Jacobikerk in het centrum van Utrecht zijn zondag twee kauwen vast komen te zitten in de metalen kruisen van de kerk. De zangvogels zaten met hun kop vast in een vorkvormige constructie bovenin de kruisen. Een van de twee vogels kon worden gered, voor de ander liep het volgens Dierenambulance Utrecht minder goed af.

Dierenambulance Utrecht kreeg zondag een melding over de situatie en schakelde hulp van de brandweer in. Met behulp van de hoogwerker kon een van de vogels snel worden bevrijd. De plek waar de kauw vastzat, is door de dierenambulance ‘ingetaped’ om herhaling te voorkomen. “Wonder boven wonder deed deze kauw het nog heel goed en is nu veilig bij de vogelopvang aan het bijkomen”, schrijft Dierenambulance Utrecht op sociale media.

Minder goede afloop

De tweede kauw zat aan de andere kant van het dak. Deze plek bleek onbereikbaar voor de brandweerwagen. Een schilder, die toevallig met een hoogwerker aan het werk was, bood hulp aan. Ondanks verschillende pogingen lukte het niet de tweede kauw te bevrijden. “Helaas was zijn hoogwerker niet hoog genoeg, en zelfs met 2 aan elkaar getapete stokken en een groot net lukte het niet om ook de tweede kauw te bevrijden. Heel erg frustrerend dat we deze niet allebei konden helpen. Helaas loopt niet alles goed af”, aldus de dierenambulance. Er wordt gehoopt dat de kauw zich zelfstandig kan bevrijden.

Volgens medewerkers van de dierenambulance komt een melding als deze weinig voor. Er is bij de kerk voorgelegd om de kruisen af te plakken, zodat een soortgelijk incident in de toekomst voorkomen kan worden.