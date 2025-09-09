Keerpunt in de bestrijding van het RS-virus: eerste baby’s kunnen worden ingeënt bij UMC Utrecht

Bij het UMC Utrecht kunnen de eerste baby’s in Nederland ingeënt worden tegen het RS-virus, een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. In Nederland worden elk jaar zo’n 3.000 baby’s opgenomen als gevolg van het RS-virus, waarvan er 200 op de intensive care belanden. Louis Bont, kinderarts-infectioloog van het UMC Utrecht, noemt de prik een ‘keerpunt’.

“Tot nu toe wordt één op de 56 gezonde baby’s in Nederland opgenomen vanwege RS”, aldus Louis Bont. “Deze aantallen leiden iedere herfst en winter tot overvolle kinder-IC’s. De prik kan dit probleem aanzienlijk verminderen.” De prik tegen het virus, dat voluit respiratoir syncytieel virus heet, bevat kant-en-klare antistoffen en is hiermee een immunisatie, geen vaccinatie.

Omdat het virus vooral in de winter tot ziekte leidt, wordt de prik in het najaar toegediend. Baby’s die in de winter worden geboren, krijgen het direct na de geboorte. De prik wordt alleen in het eerste levensjaar toegediend. Dan zijn de baby’s het meest kwetsbaar en is de kans op ziekenhuisopname door het virus het grootst. Dit jaar komen baby’s geboren na 1 april 2025 in aanmerking voor de prik. De prik wordt bij verschillende ziekenhuizen in Nederland aangeboden, waaronder het UMC Utrecht.

In andere Europese landen worden baby’s al langere tijd ingeënt tegen het virus. Bont legt uit dat het aantal ziekenhuisopnames in die landen met 80% gedaald is en raadt ouders dan ook aan om hun kind te laten prikken. “Als genoeg ouders hun kind laten prikken, voorkomen we ziekte bij baby’s en betekent dat deze winter al een enorme ontlasting voor onze zorg.”

Geen vaccinatie

De prik bevat antistoffen, die zorgen voor immuniteit tegen het virus. De bescherming treedt direct in werking en blijft aanhouden zolang de antistoffen in het lichaam van de baby aanwezig zijn. Dit betekent ook dat de prik geen vaccinatie is. Bij een vaccinatie wordt een onschadelijke of verzwakte vorm van een ziekte ingebracht, waarna het lichaam zelf de antistoffen aanmaakt.

Vrijwel alle kinderen raken voor hun tweede levensjaar besmet met het virus. Wereldwijd is het een van de belangrijkste veroorzakers van zuigelingensterfte: de sterfte van kinderen voor hun eerste levensjaar. Meestal zijn de infecties vrij mild, maar in sommige gevallen kan het RS-virus tot ernstige ziekte leiden. Het virus veroorzaakt verkoudheid en luchtweginfecties, en kan onder meer leiden tot hoesten en kortademigheid.