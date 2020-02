Ken of ben jij een in het buitenland geboren Utrechter? Meld je aan voor Allemaal Utrechters

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met onze in het buitenland geboren stadsgenoten. We vragen ze naar hun achtergrond en hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad.

We zijn op zoek naar nieuwe mensen om te interviewen. Als jij jezelf, of iemand anders wil aandragen, kijk dan snel hieronder welke nationaliteiten we al hebben gehad en welke we nog zoeken.



DUIC streeft ernaar om alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren. Jezelf of iemand anders aanmelden voor Allemaal Utrechters? Dat kan! Bekijk welke nationaliteiten er al zijn geweest in het rijtje hierboven, en welke we nog moeten. Mail naar [email protected] als je iemand bent of kent die mee wil doen.

Nieuwsgierig naar alle artikelen in deze DUIC-serie? Kijk in ons dossier.

We zoeken nog Utrechters uit deze landen:

Albanië, Algerije, Amerikaanse Maagdeneilanden, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua en Barbuda, Armenië, Azerbeidzjan, Bahama’s, Bahrein, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Botswana, Britse Maagdeneilanden, Brunei, Burkina Faso, Cambodja, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren, Cookeilanden, Djibouti, Dominica, Dominicaanse Republiek, Equador, Equatoriaal Guinea, Faeröer, Fiji, Frans Polynesië, Gabon, Ghana, Gibraltar, Grenada, Groenland, Guam, Guatamala, Guernsey, Guinee-Bissau, Guyana, Hong Kong, Ivoorkust, Jamaica, Jersey, Kaaimaneilanden, Kazachstan, Kenia, Kiribati, Koeweit, Kosovo, Laos, Lesotho, Libië, Liechtenstein, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malediven, Man, Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius, Micronesia, Moldavië, Monaco Mongolië, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Niue, Noord-Korea, Noordelijke Marianen, Oeganda, Oezbekistan, Oman, Oost-Timor, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Salomonseilanden, Samoa, San Marino, Sao Tomé en Principe, Schotland, Singapore, Sint Maarten, Soedan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Turks en Caicoseilanden, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Vaticaanstad, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Wales, Zuid-Soedan.