Ken jij een kind of jongere die een lintje verdient? De inschrijving voor de jeugdlintjes is geopend

Ken jij iemand tussen de 6 en 23 jaar die op zijn of haar eigen manier een bijzondere bijdrage levert aan Utrecht of aan de mensen om zich heen? Vandaag is de inschrijving voor de jeugdlintjes geopend.

De uitreiking van de Jeugdlintjes gebeurt inmiddels al ruim 15 jaar. Ieder jaar worden de lintjes op de Dag voor de Rechten van het Kind uitgereikt.

De redenen waarom jongeren een jeugdlintje krijgen, zijn ieder jaar weer anders. Bijvoorbeeld omdat zij vrijwilligerswerk doen voor buurtbewoners, mantelzorger zijn voor familieleden, zich inzetten voor het klimaat of voor kinderen uit achterstandswijken.

De gemeente geeft nog meer voorbeelden: “Een jongere die jonge jochies voetbaltraining geeft, en tegelijkertijd een voorbeeldrol vervult. Een meisje dat wekelijks het plein om de hoek opruimt. Iemand die honden uitlaat voor ouderen die slecht ter been zijn. Een tiener die mantelzorg geeft.”

Tot 1 september kunnen er mensen worden aangemeld. Op 21 november worden de lintjes dit jaar uitgereikt door de wethouder. Net als de lintjes voor volwassenen, is het vaak ook voor de kinderen en jongeren een verrassing dat zij deze onderscheiding krijgen.

Tolk

Eerder ontvingen onder meer Zahraa Al-Amari (22) een jeugdlintje, omdat ze zich vanuit haar eigen ervaringen als vluchteling inzet voor de Utrechtse azc-gemeenschap. Zo helpt ze onder meer als tolk, komt op voor gevluchte jongeren en kinderen en zamelt geld in om activiteiten te organiseren.

Ook 7-jarige Louay kreeg twee jaar geleden een jeugdlintje, omdat hij zich inzet voor ouderen in zijn flat en kinderen uit de buurt. Julia hield zich bezig met het klimaat en Rosa zamelde destijds geld in voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.