Is er in de nieuwbouwplannen voor Thomas à Kempisplantsoen nog plek voor muurschildering ‘Jan en Joop’?

Het voortbestaan van de muurschildering van de Nederlandse tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk bij het Thomas à Kempisplantsoen staat op de tocht. Woningcorporaties Mitros en Portaal willen de bestaande woningen namelijk slopen en vervangen door nieuwbouw. De Utrechtse fractie van de SP wil dat het kunstwerk terugkeert naar de nieuwe wijk.

In 2015 werd de muurschildering op de hoek van de Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg onthuld, waarbij beide tourwinnaars aanwezig waren. Het werk was gemaakt door de Utrechtse kunstschilder en wielerfanaat Daniël Roozendaal.

“Ik ben heel tevreden. Het was toch de vraag of de verhoudingen blijven kloppen bij zo’n groot formaat. Ook knallen de gezichten er goed uit door de donkere achtergrond”, zei Roozendaal destijds.

Nu er nieuwbouwplannen worden gemaakt voor het Thomas à Kempisplantsoen is het de vraag of de muurschildering op de een of andere manier behouden kan blijven. Tijdens de commissievergadering in de Utrechtse gemeenteraad op 13 januari kwam het onderwerp aan de orde.

Jan en Joop

Tim Schipper van de SP had het over ‘Jan en Joop’. “Er is een prachtige muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk aan de kant van het spoor. Het zou wel leuk zijn als er ergens in het gebied opnieuw een schildering van dien aard zou kunnen komen. Misschien dienen we daar nog een voorstel over in.”

Volgens de SP kwamen er positieve reacties op het voorstel. Onder andere wethouder Klaas Verschuure was positief. “Hij zegde toe ermee aan de slag te gaan. Daar gaan we hem natuurlijk aan houden.”

Sloop

Op het Thomas à Kempisplantsoen moeten 350 woningen en een park komen. De verouderde huurwoningen in het gebied worden gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen en middenhuur woningen.