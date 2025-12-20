Kerk aan het Lint houdt kerstdiner voor buurtbewoners Leidsche Rijn

Voor de derde keer organiseert de Kerk aan het Lint een kerstdiner voor bewoners in Leidsche Rijn. Het diner vindt op zaterdag 20 december plaats en is bedoeld voor mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, zoals eenzame personen of minderbedeelden.

“Het mooie aan deze avond vind ik dat mensen elkaar ontmoeten en onbekenden met elkaar in gesprek raken en samen genieten”, aldus Roel Borkes, initiatiefnemer van het diner.

Volgens Roel belooft het een “warme en gezellige avond” te worden. De avond heeft een gevarieerd programma. Er is livemuziek van Harmonieorkest Vleuten, een kinderkoor, de band van de kerk én een Oekraïense accordeonist. Ook is er een kampvuur en voor kinderen is er een apart programma met spelletjes en patat.

Dit jaar komen er zo’n honderd gasten af op het diner van de kerk. “We hebben zelfs meer aanmeldingen dan plek. Dus er is ook al een wachtlijst”, zegt Roel. Om het diner voor deze grote groep gasten goed te laten verlopen, helpen zo’n zeventig vrijwilligers mee.