Kermis Tuindorp waar zorgen over waren, gaat niet door

De kermis in Tuindorp gaat niet door. De organisator heeft om nog onbekende redenen de vergunningsaanvraag ingetrokken. De kermis zou volgende week plaatsvinden op de parkeerplaats bij winkelcentrum De Gaard. Omwonenden en de gemeenteraad maakten zich daar zorgen over, want pal ernaast staat een flat waar veel bejaarden wonen.

De schriftelijke vragen over de mogelijke overlast van de kermis, gesteld door de VVD, worden door álle partijen uit de Utrechtse gemeenteraad gesteund. De vragen zijn ingediend voordat de vergunningsaanvraag werd ingetrokken en daarna pas beantwoord.

In de vragen worden zorgen geuit dat de attracties bijna tegen de balkons van de flats aan zouden staan. Dit klopt niet, schrijft de gemeente in haar antwoord; de afstand zou minimaal tien meter bedragen. De zegt de gemeente geen contact te hebben gehad met de organisator over de zorgen van de bewoners, en dit ook niet meer van plan te zijn nu de kermis is afgelast.

Utrechtse kermissen

De VVD benadrukt dat ze een kermis wel ontzettend leuk vinden, en vraagt het college daarom zorgvuldig te kijken naar mogelijke locaties voor kermissen. Hierop antwoordt de gemeente dat het vinden van een locatie in principe aan de organisator is, maar dat de gemeente meedenkt als het vinden ervan niet lukt.

Het is een mager jaar voor de Utrechtse kermisliefhebber. De vergunningsaanvragen voor twee kermissen in Terwijde werden ingetrokken. Hetzelfde gebeurde voor een kermis in het Griftpark. Ook de kermis die al jaren op de Maliebaan staat, ging dit jaar niet door vanwege (weg)werkzaamheden.

De kermis in Overvecht ging afgelopen zomer wel door, en die op de Brink in Haarzuilens begint op zaterdag 13 december, en duurt tot en met dinsdag 16 december.