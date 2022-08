Kerngroep Ring Utrecht noemt doorzetten verbreding A27 ‘bizar’ en gaat in beroep

Het mag geen verrassing zijn; de Kerngroep Ring Utrecht gaat in beroep tegen het nieuwe Tracébesluit waarmee onder meer de A27 verbreed gaat worden. De actiegroep noemt het gewijzigde plan ‘bizar’.

Het nieuwe Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat getekend en sinds dinsdag voor iedereen te lezen. Tot en met 4 oktober kan er gereageerd worden op de plannen. Volgens de minister moeten de wegen verbreed worden om de doorstroming beter en veiliger te maken.

Er wordt al vele jaren actiegevoerd tegen het plan. Een van de kartrekkers is de Kerngroep Ring Utrecht. Zij schrijven: “Dat zo’n besluit zou komen had hij al aangekondigd, maar het maakt het niet minder bizar. We zitten midden in een stikstof- en een klimaatcrisis, de plannen worden alleen maar duurder; burgers, gemeenten en provincie in de regio Utrecht vinden de verbreding overbodig en werken volop aan een alternatief binnen de bak.”

Protest

Het Tracébesluit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel. Dat is niet alleen nu zo, ook in 1982 bij de aanleg van de snelweg werd er flink gedemonstreerd tegen de kap in het landgoed.

Tekst gaat verder onder video

Op 24 september, precies 40 jaar nadat het tentenkamp in het bezette bos werd ontruimd, wordt er ook een demonstratie georganiseerd waarbij onder meer trainingen worden gegeven voor het bezetten van het bos.

Kerngroep Ring Utrecht schrijft verder: “Opmerkelijk is dat, terwijl iedereen om het hardst roept dat landbouw, verkeer en industrie evenredig moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblemen, maar liefst acht boerenbedrijven in Utrecht en Gelderland geheel of gedeeltelijk worden beëindigd om stikstofruimte te bieden aan het wegverkeer.” De actiegroep gaat in beroep en verder procederen tegen de plannen.

Alternatief

Eerder liet de gemeente Utrecht weten samen met de provincie Utrecht en omliggende gemeenten aan een alternatief plan te werken. Minister Harbers heeft aangegeven dat het vastgestelde Tracébesluit eventueel kan worden gewijzigd ‘indien het alternatief gelijkwaardig is’. De verwachting was eerder dit jaar dat de eerste contouren van het alternatief in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen.