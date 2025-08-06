Kersentelers Rianne en Ries runnen vier boomgaarden in regio Utrecht: ‘Hard werken, maar ook heel gezellig’

Zodra de zomer aanbreekt, schakelen veel mensen een tandje terug. Maar voor sommige beroepen begint dan juist het hoogseizoen. In de nieuwe rubriek ‘Zwoegen in de zomer’ geven Utrechters die juist éxtra druk zijn in deze periode een inkijkje in hun zomer.

Wie aan typisch zomers fruit denkt, komt al snel uit bij kersen. Geen wonder dat juni, juli en augustus de drukste maanden van het jaar zijn voor kersentelers Rianne en Ries Oosterom. Samen met hun drie kinderen runnen zij vier boomgaarden in Utrecht en omstreken.

Al ruim vijftig jaar teelt de familie Oosterom kersen in de regio Utrecht. Eén van hun boomgaarden, De Themaat, ligt nog net binnen het stadsgebied in Haarzuilens. De andere drie zijn De Knapschinkel in Amelisweerd, De Drie Zussen in Montfoort en De Ooievaar in Harmelen. Afgelopen winter zijn de gloednieuwe eigenaren Rianne en Ries met hun drie kinderen naar laatstgenoemde boomgaard verhuisd. “Daar is onze grootste boerderijwinkel,” vertelt Rianne. Daarvoor woonde het gezin zo’n twintig jaar bij de boomgaard in Haarzuilens.

Tot eind 2024 was het bedrijf nog van de ouders van Ries (42). Lange tijd twijfelde hij of hij het familiebedrijf wel wilde overnemen, vooral vanwege het harde werken in de zomer. Hij studeerde elektrotechniek en werkte jarenlang op kantoor in de scheepsbouw, maar uiteindelijk trok het buitenleven hem toch meer aan. Tien jaar geleden maakte hij al de overstap naar het kersenwerk. Afgelopen winter namen hij en Rianne (41) het bedrijf officieel over.

Liefde op de boomgaard

De kers speelde ook een bijzondere rol in de liefde tussen Ries en Rianne. Ze leerden elkaar kennen op een tentfeest in de buurt, toen Rianne achttien was. “Hij vroeg of ik kwam helpen plukken op de boomgaard,” vertelt ze. Tijdens die zomer sloeg de vonk over. Na haar studie agrarische bedrijfskunde werkte Rianne in een laboratorium en was ze enkele jaren schaapherder in het Gooisch Natuurreservaat. Toch hielp ze in de zomers al die tijd mee op de boomgaard, inmiddels al zo’n twintig jaar.

Sinds de overname is Rianne vooral verantwoordelijk voor de vier boerderijwinkels bij de boomgaarden. Ries doet ‘alles daaromheen’. In de zomermaanden worden er door de familie Oosterom en de tientallen plukkers en verkopers lange dagen gemaakt. Rianne: “Om 06.45 uur starten de plukkers. Ze gaan door tot 17.00 uur en sluiten daarna af met een drankje. De winkels zijn alle dagen van de week open van 09.00 tot 21.00 uur.”

Zeven dagen per week staan Ries en Rianne paraat om alles in goede banen te leiden. “Ik had ervoor kunnen kiezen om niet te helpen”, zegt Rianne. “Maar ik kijk altijd naar de zomer uit. Tuurlijk zijn er soms momenten dat je minder energie hebt door het harde werken, maar het is ook heel gezellig.”

Spontaan ergens naartoe gaan, zit er in de zomer dan ook niet in. “Het is lang geleden dat ik op vakantie ben geweest in juli of augustus. Zelf vind ik dat niet erg, maar het is voor de kinderen soms wel jammer.”

Bijzonder contact

Wat het werk voor Rianne vooral leuk maakt, is het contact met mensen. “Klanten worden soms bijna vrienden.” Dat levert ook bijzondere momenten op. “Een vaste klant zei vorig seizoen: ‘Het was leuk je gekend te hebben, ik ga overlijden deze winter’. Dat doet je toch wel veel. Zijn vrouw komt nu nog steeds altijd bij ons langs.”

Op de vraag of kersen haar lievelingsfruit zijn, hoeft ze niet lang na te denken. “Ja, maar het is een gedeelde plek met meloenen, aardbeien en frambozen.” Een deel van dit fruit ligt ook in de boerderijwinkels. “We hebben een goede samenwerking met lokale leveranciers.” Maar er worden bijvoorbeeld ook fruitsapjes en wijn, gemaakt van eigen kersen, verkocht.

In totaal verbouwen ze 38 verschillende soorten. “Elke kers proeft net anders.” Rianne’s favoriet is de Engelse Penny: “Die is net wat lichter rood en heeft een aparte smaak.” De zoete Kordiakers is de bekendste die de familie Oosterom verkoopt. Elk jaar bedenkt Rianne ook een bijproduct. “Dit jaar is dat kersenzeep.”

Goed seizoen

Het seizoen verloopt dit jaar goed. “Door het mooie weer is het druk, en de weinige regen is goed voor de kersenoogst. Kersen kunnen niet tegen regen”, legt Rianne uit. Daarom wordt de oogst beschermd met plastic bogen. Water krijgen ze via fertigatie, een proces waarbij water wordt gepompt via slangetjes met kleine gaatjes. Ze krijgen drie keer per dag drinken.

Vijftig jaar geleden ging dat nog heel anders. “Toen werd de boomgaard vaak voor een zomer gepacht en waren er nog geen plastic bogen. Als je dan regen had, had je pech, omdat dan heel de oogst verloren kon gaan. Inmiddels is dat gelukkig allemaal goed voor elkaar.”

Het kersenseizoen wordt in september traditiegetrouw afgesloten met een barbecue voor alle medewerkers. “Dat is altijd volop gezelligheid.” Daarna keert de rust terug. In de winter is de winkel vier dagen per week open en ligt het werk in de boomgaard stil. “Dan begint het snoeien, dingen opruimen.” En is ze na zo’n intensief seizoen niet gesloopt? Rianne lacht: “Nee joh, ik ben nog jong!”