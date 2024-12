Kerstbomeninzameling in Utrecht; dit zijn de ophaaldagen

Nu kerst voorbij is kunnen inwoners van Utrecht hun bomen weer inleveren bij verschillende inzamelpunten. De gemeente Utrecht haalt de groene torens op tussen 2 januari en 26 januari 2025.

De bomen worden door de gemeente meerdere keren per week opgehaald bij verschillende inzamelpunten. De punten zijn te herkennen aan spandoeken met de tekst ‘Kerstboom inzamelpunt’. Een overzicht van de locaties per buurt is te vinden op deze website.

Ophalen aan huis

De bomen kunnen ook aan huis worden opgehaald van 6 januari tot en met 17 januari 2025. Zorg ervoor dat de boom vóór 8.00 uur ’s ochtends buiten staat. De bomen worden apart van ander afval ingezameld.