Kerstboom weer afgetuigd? Hier in Utrecht kan je je boom inleveren

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent voor veel mensen dat ze zo langzamerhand hun kerstboom weer opruimen. Hoewel er tegenwoordig allerlei duurzame alternatieven zijn – een kerstboom huren, adopteren of een kunstboom kopen – zullen er genoeg mensen zijn die de komende dagen hun kerstboom ergens willen inleveren of laten ophalen. In Utrecht kan dat op verschillende plekken.

De gemeente houdt van 9 tot en met 20 januari een aantal ophaaldagen waarop kerstbomen, apart van het andere afval, bij mensen thuis worden opgehaald. Kerstbomen kunnen op die dagen ’s ochtends vóór 8.00 uur buiten worden gezet op de plek waar normaal het afval wordt opgehaald. De ophaaldagen verschillen per buurt, dus de gemeente adviseert om te kijken in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl.

Utrechters kunnen hun kerstboom van 3 tot en met 29 januari ook zelf naar een van de 37 inzamelpunten in de stad brengen. Die punten zijn te herkennen aan spandoeken met de tekst ‘kerstboom inzamelpunt’. De bomen worden daar zes keer per week opgehaald en vervolgens door de gemeente verwerkt tot compost. De gemeente vraagt daarom om de versiering en pot van de boom te halen. De ophaalpunten staan op de plattegrond en uitgeschreven in de lijst hieronder.

Vanwege de kerstboominzameling wordt er in januari geen groente-, fruit- en tuinafval opgehaald.

Louis Armstrongboulevard, Rijnkennemerlaan-Noord

Koeriersterlaan

Europaweg, Parkeerplaats sporthal Europahal

Weerdsingel O.Z., Rotonde Noorderstraat

Draaiweg, Hoek Draaiweg / Merelstraat

Oud-Wulvenlaan, Oud Wulvenplantsoen

Hoek Olympus / Gravelpad

Den Hamstraat 42

Willem Alexanderpark, Gouden Florijnlaan, Guldenpad

Wilhelminapark, Koningslaan 119

Scharlakendreef 15, Parkeerplaats ter hoogte van Scharlakendreef 15

Moreelsepark

Kennedylaan

Wielingenplein

Burgemeester Norbruislaan

Huis te Zuylenlaan

Adriaan van Bergenstraat, schuin tegenover Koptisch Orthodoxe Kerk Utrecht in het gras

Wijnbesplantsoen

Royaards van den Hamkade, Ondiep-Zuidzijde

Oudenoord, tegenover Fit For Free

Japuradreef (in de nabijheid van de Incadreef)

Aartsbisschop Romerostraat 451

Dodt van Flensburglaan / Samuel Mullerstraat

Lepelenburg Multatulistraat / Herman Heijermanstraat

Frontoweg / Heldammersingel

De Milan Viscontilaan / Riesenberg

Vossenburcht/ Burchtpromenade

Houtrakgracht, Kreekraklaan bij aansluiting op Langerakbaan

Prinses Amaliapark, Bladvinder / Amaliapark

Ina Boudier-Bakkerlaan 41B

Justus van Maurikstraat / Cremerstraat

Wilde Rijstvliet, Rijnvliet

Hindersteinlaan 36, Vleuten

Hoek Vicuslaan / Hélene Swarthplantsoen

Van Heemskerklaan / Ten Veldestraat

Brederoplein

Eykmanlaan / Prof. Jordanlaan