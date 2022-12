Kerstmarkt op de Twijnstraat in Utrecht gaat ook dit jaar niet door

Ook in 2022 gaat de Twijnstaat & de Kerstmarkt niet door. Dat laat de organisator van de markt weten. Volgend jaar hoopt de organisator het feest weer door te laten gaan.

Door gebrek aan tijd kan de markt niet doorgaan. De organisator zegt het druk te hebben met ander werk. Het opzetten van de markt op de Twijnstraat kwam daardoor in het gedrang.

Ook in 2020 en 2021 kon de Twijnstraat & de Kerstmarkt niet doorgaan. Dat had te maken met de coronapandemie. Zo was het in 2021 verplicht voor bezoekers om QR-codes te laten zien. De controle daarvan was voor deze markt te ingewikkeld.

De organisator zegt de wens te hebben om in 2023 weer een kerstmarkt te organiseren, mits de winkeleigenaren van de Twijnstraat daar interesse in hebben.