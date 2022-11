Kerstverlichting in binnenstad van Utrecht gaat minder lang branden om energie te besparen

De kerstverlichting in de binnenstad van Utrecht gaat later aan en eerder uit. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel vanwege de oplopende energiekosten. Ook is ervoor gekozen om zuinigere sfeerverlichting op te hangen.

Nu de dagen steeds korter worden en bezoekers van de binnenstad dus vaker in het donker lopen of fietsen helpt de kerstverlichting om de sfeer te verhogen. Maar met de stijgende energiekosten zorgen de extra lampen ook voor een hogere rekening. Daarom is ervoor gekozen om de sfeerverlichting pas later in het jaar aan te zetten en eerder weg te halen.

Met het oog op de energieprijzen worden er sowieso meer maatregelen genomen door ondernemers. Zo krijgen 800 ondernemers in de binnenstad bezoek van ‘bespaarteams’. Ook krijgen de ondernemers een bordje aangeboden waarop staat dat de zaak open is, maar dat de deur dicht is om energie te besparen.

Jeroen Roose-van Leijden van Centrummanagement Utrecht: “Samen met de gemeente helpen we waar we kunnen en moedigen we ondernemers aan de deuren dicht te houden. Daar waar het de sfeer en het veiligheidsgevoel op straat niet in het gedrang brengt, stimuleren we om zo veel mogelijk de lichten uit te doen. De sfeerverlichting die we ophangen is dit jaar 40-50% zuiniger dan de oude sfeerverlichting. En we kiezen ervoor om deze korter te laten branden, waarmee we 40% minder branduren hebben dan vorig jaar.”