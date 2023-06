Keti Koti 2023 in Utrecht: bekijk hier wat er allemaal te doen is

Het is dit jaar, in 2023, 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Ook dit jaar wordt tijdens Keti Koti (‘Ketenen Verbroken’) in Utrecht stilgestaan bij dit moment, zowel door te herdenken als door te vieren. Bekijk hieronder wat er op 30 juni en 1 juli allemaal te doen is in Utrecht.

Vrijdag 30 juni

Herdenkingswandeling

Op vrijdag 30 juni worden de mensen herdacht die streden voor vrijheid en voor een menswaardig bestaan tijdens de trans-Atlantische slavernij. Voorafgaand aan de herdenking vindt er om 15.00 uur een herdenkingswandeling plaats vanaf de Stadsschouwburg. Wandelaars komen langs plekken in Utrecht waar zichtbaar wordt hoe de stad en haar vroegere bewoners verbonden zijn met het slavernijverleden en kolonialisme. De wandeling eindigt bij het monument en de herdenking in het Griftpark. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden: [email protected].

Officiële herdenking Griftpark en onthulling monument ‘Vlucht en Verzet’

De officiële herdenking start op vrijdag 30 juni om 16.45 uur in het Griftpark. Er is een speech door burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van het ‘Comité 30 juni/1 juli Utrecht’. Leroy Lucas neemt het woord en er is een voordracht door Elisa Lo-A-Njoe. Daarnaast zal wethouder Linda Voortman kunstenares patricia kaersenhout interviewen tijdens de onthulling van haar monument ‘Vlucht en Verzet’. Er wordt afgesloten met een optreden van zangeres Denise Jannah en de voorstelling ‘Free to be Free’ door Theatergroep Sites of Memory, waarna bezoekers kunnen herdenken en napraten bij het monument van kaersenhout. Meer informatie is te vinden op de website van Keti Koti Utrecht. Iedereen is welkom om de herdenking en de onthulling van het monument bij te wonen. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan per mail naar [email protected].

Free Heri Heri maaltijd en voorstelling

Vrijdagavond kan er vanaf 18.30 uur ‘Free Heri Heri’ worden opgehaald in Stadsschouwburg Utrecht. Heri Heri is een gerecht waarvan de ingrediënten onderdeel waren van wat tot slaaf gemaakten toentertijd te eten kregen. De maaltijd is een herinnering aan deze personen en wordt gemaakt door medewerkers en koks van Stadsschouwburg Utrecht, in samenwerking met en op aanwijzing van KIP Republic. De Heri Heri kan gratis worden opgehaald of gegeten worden in de Stadsschouwburg. Na afloop organiseert de Stadsschouwburg in samenwerking met DOX Theater Utrecht en ‘Comité 30 juni/1 juli’ vanaf 20.00 uur ‘Herdenk het verleden, vier de toekomst’ en zullen er verschillende optredens te zien zijn.

Zaterdag 1 juli

Keti Koti Festival Utrecht

Na de Keti Koti-herdenking op 30 juni is het zaterdag 1 juli tijd voor de viering in het Griftpark. Gooi je heupen los, waai je angisa in de lucht, herdenk het trans-Atlantische slavernijverleden en vier de toekomst. Kom genieten van de gerechten van Truk’i Pan, haal schaafijs of bezoek een van de vele food- en non-foodstands. De hele middag staan er verschillende workshops op de agenda en is er een pop-up bieb. Meerdere artiesten en dj’s betreden daarnaast het podium. Het feest duurt van 14.30 tot 22.00 uur in het Griftpark en is gratis te bezoeken. Het volledige programma is te vinden op de website van Keti Koti 030.

Zuilen viert Keti Koti

Ook Zuilen staat op 1 juli in het teken van Keti Koti. Van 14.30 tot 21.30 uur is er een informatief en feestelijk programma in het ZIMIHC Theater Zuilen. Zo vinden er meerdere voorstellingen plaats, zijn er voordrachten, is er livemuziek en is de expositie ‘Slavernij Verleden’ van Isan Corinde te bezichtigen. Op het schoolplein is er daarnaast Surinaamse catering door Toko de Waag en zijn er stands met meer informatie en boeken over het slavernijverleden. De feestelijke dag is gratis te bezoeken, meer informatie is te vinden op de website van ZIMIHC.