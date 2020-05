Ketjapweg en Wandtapijtenlaan roepen discussie over straatnamen op in Utrechtse gemeenteraad

In de Utrechtse gemeenteraad is discussie ontstaan over nieuwe straatnamen in de stad. De VVD, ChristenUnie en CDA hebben het college nu vragen gesteld over het proces dat aan de keuze voor straatnamen voorafgaat.

De partijen verbazen zich namelijk over de keuze voor de ‘Ketjapweg’ en de ‘Wandtapijtenlaan’, maar het valt ze ook op dat er weinig aandacht is voor vernoeming naar mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de gemeente.

Het college nam in 2014 een motie aan die bewoners van Utrecht de gelegenheid geeft om mee te beslissen over nieuwe straatnamen. De wijken Haarzicht, Rijnvliet en Leeuwensteyn zijn na het aannemen van die motie gebouwd. In die wijken liggen nu straten met de namen ‘Wandtapijtenlaan’, ‘Tibetaanse Bellaan’, en ‘Wilde Rucolavliet’.

Meebeslissen

De VVD, ChristenUnie en CDA vragen zich nu af hoe het proces van meebeslissen er in deze wijken uit heeft gezien. Ze willen van het college weten welke (toekomstige) bewoners er konden meebeslissen, omdat veel van de huizen in bijvoorbeeld Leeuwensteyn op het moment dat de straatnamen werden gekozen nog niet verkocht waren.

Ook willen de partijen dat het college gaat onderzoeken hoe Utrechters de gekozen straatnamen beoordelen. Ze vinden dat daarbij de aannemers, corporaties en eventueel al bekende bewoners van de wijken Rijnvliet, Haarzicht en Leeuwensteyn moeten worden betrokken.

Anne Frank

De VVD, ChristenUnie en CDA vragen zich verder af of Anne Frank in Utrecht een nieuw plein of een nieuwe straat toegewezen kan krijgen. Eerder was dat volgens het college lastig, omdat het oude Anne Frankplein nog terug te vinden zou zijn op digitale kaarten. Dat is nu niet meer het geval en ook de bushalte is verdwenen, aldus de drie partijen.

Ze stellen voor om het Berlijnplein of de Stadstuin te hernoemen naar Anne Frank, omdat daar jaarlijks op 4 mei de herdenking plaatsvindt en die locaties een belangrijke openbare functie hebben.

Utrechtse namen

De fracties vinden ook dat er meer Utrechtse namen terug mogen komen in straatnamen. Utrechters die veel betekend hebben voor de stad zouden op die manier geëerd kunnen worden. Er ligt bijvoorbeeld een voorstel om een straat te vernoemen naar de laatste burgemeester van Vleuten-De Meern, Jan Westra, die onlangs overleed. Ook vinden de fracties een vernoeming voor oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf een mooi eerbetoon.

VVD, ChristenUnie en CDA vragen het college om een lijst op te stellen met criteria op basis waarvan personen postuum een straat toegewezen krijgen. Ook willen ze een lijst met nog niet gerealiseerde of onlangs gerealiseerde straten die hernoemd zouden kunnen worden naar Utrechters die dat vanwege hun staat van dienst aan de stad verdienen.