Kim Nelissen is de eerste Klimaatburgemeester van gemeente Utrecht

Kim Nelissen is de allereerste Klimaatburgemeester van Utrecht. Ze gaat Utrechters vanaf vandaag, de dag dat ook de Nationale Klimaatweek start, inspireren om klimaatbewuster te leven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in heel Nederland 142 Klimaatburgemeesters aangewezen. Wat die doen? Inwoners van hun stad inspireren om meer te doen voor een beter klimaat.

Nelissen is zelf veel met het klimaat bezig. Ze onderhoudt haar eigen moestuin in de Utrechtse Cremertuin en op haar blog ‘Moesmeisje’ deelt ze recepten van de groenten die ze verbouwt. Sinds een jaar helpt ze ook Utrechters met het vergroenen en opfleuren van hun eigen tuin of balkon.

“Ik wil mensen stimuleren om gifvrij en bijvriendelijk eigen groenten te verbouwen.”, zegt Nelissen. “Of je nou een grote tuin hebt of een kleine, of alleen maar een balkon, iedereen kan moes tuinieren. En zet je bloemen tussen jouw groenten, dan help je de bij ook een handje.”