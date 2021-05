Kim Roording (48), partner van Utrechtse worstenmaker Paul Vocking, sinds 9 mei vermist

De 48-jarige Kim Roording, partner van Paul Vocking van het gelijknamige Utrechtse familiebedrijf, is sinds 9 mei vermist. Sinds haar vermissing wordt met man en macht gezocht in de omgeving van Zeist, de plek waar zij het laatst is gezien.

Roording wordt sinds 9 mei omstreeks 19.45 uur vermist. Ze is het laatst gezien in de omgeving van de Verlengde Slotlaan in Zeist. Waar Roording naartoe is gegaan is niet bekend.

Ze droeg ten tijde van haar vermissing een gewatteerde groenige jas en ze heeft halflang donker haar. Roording verplaatst zich volgens de politie waarschijnlijk te voet. Mensen die informatie hebben over de vermissing worden verzocht contact op te nemen met de politie. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om camerabeelden die mensen mogelijk in de omgeving hebben gemaakt.

Bekijk hier het volledige politiebericht over de vermissing van Roording.