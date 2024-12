Kind (3) aangereden bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht; politie zoekt getuigen

Een automobilist heeft woensdagavond 11 december een 3-jarig kind aangereden bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht. De bestuurder is vervolgens boos geworden op de ouders en daarna doorgereden. De politie spreekt van een ‘zware mishandeling’ en is op zoek naar getuigen.

Een automobilist heeft woensdagavond 11 december een 3-jarig kind aangereden bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht. De bestuurder is vervolgens boos geworden op de ouders en daarna doorgereden. De politie spreekt van een ‘zware mishandeling’ en is op zoek naar getuigen. Rond 20.00 uur verliet het gezin het winkelcentrum. Via de uitgang nabij de Hema liepen de kinderen naar de grote kerstboom. Vervolgens kwam er een auto aanrijden die volgens de politie heel hard optrok en het kind van 3 jaar raakte. De ouder spraken de bestuurder aan. In dat gesprek gaf de automobilist aan dat zij beter op hun kinderen hadden moeten letten. De man reed weer door, maar kwam daarna toch weer terug. “Na nog één keer verhaal te hebben gehaald, stapt hij weer in en vertrekt hij”, schrijft de politie. Ondanks dat het kind weinig verwondingen had, wordt gesproken van een ‘zware mishandeling’. De recherche onderzoekt de zaak. Er zijn al camerabeelden, maar de politie is ook gezocht naar getuigen. Iedereen met meer informatie wordt daarom opgeroepen zich te melden. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!