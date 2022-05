Kind (4) pakt auto van zijn moeder en botst op geparkeerde voertuigen in Utrecht

Een 4-jarig jongetje is zaterdag in de Utrechtse wijk Overvecht in de auto van zijn moeder gestapt om een rondje te gaan rijden. Nadat het kind tegen twee geparkeerde voertuigen was gebotst stapte hij uit om vervolgens een rondje te lopen.

De politie kreeg zaterdag een melding over een klein kind dat op zijn blote voeten en in een pyjama over straat liep. Een voorbijganger zag het jongetje en besloot hem in de auto te zetten, omdat de passant dacht dat het kind mogelijk onderkoeld was.

Zowel de politie als de ambulance rukten uit. Van de ouders ontbrak echter ieder spoor. Agenten namen het jongetje mee naar het bureau en niet veel later hoorden ze dat er een melding was gemaakt over iemand die de plek van een ongeval had verlaten. Dit voertuig was tegen twee geparkeerde auto’s aangereden.

Telefoon

De auto die bij het ongeval betrokken was bleek op de naam van de moeder van het jongetje te staan. “Via de telefoon sprak zij met het kind en vervolgens zagen wij dat hij met zijn handen een botsing gebaarde en een stuurbeweging maakte”, schrijft de politie op sociale media.

Daardoor kregen de agenten het vermoeden dat het kind mogelijk achter het stuur zou hebben gezeten. Samen met de moeder zijn zij naar haar auto gegaan. Ondertussen kwam ook de vader naar die plek.

Avontuur

Agenten vroegen vervolgens aan het jongetje of hij kon laten zien hoe de auto werkte. “Het kind maakte met de sleutel de auto open en stopte de sleutel in het contact. Hij startte de auto, ging met zijn linkervoet naar de koppeling en trapte het gas in.”

Uiteindelijk bleek dat het jongetje, nadat zijn vader naar zijn werk was gegaan, de sleutels van de auto had gepakt en vervolgens was gaan rijden. Na de botsing is hij uitgestapt en in zijn pyjama weggelopen. “Gelukkig is het avontuur van deze mini-coureur met een sisser afgelopen”, aldus de politie.