Kinderboek De Gruffalo door Herman van Veen vertaald in het Utrechts

Herman van Veen heeft het bekende prentenboek De Gruffalo vertaald in het Utrechts. Het boek is vorige week verschenen en inmiddels te koop in de winkel.

“’n Gruffalo? Wa’s dat voor ’n bees? Vos, uil en slâng hebbe noait nie van ‘m gehoord. Muis weet percies hoe-ie d’r uitžiet. Moar tot-ie d’r ech eentsjie teugen zou komme, da han muis toch nie verwâch.”

De Gruffalo werd in 1998 geschreven door Julia Donaldson. De vertaling van het boek begon eigenlijk als 1-april grap over een Rotterdamse versie van De Gruffalo: De Gruffaloot. Volgens Uitgeverij Lemniscaat is de grap een beetje uit de hand gelopen, want de uitgeverij kreeg talloze bestellingen van De Gruffaloot. De 1-april grap is daarom alsnog in praktijk gebracht: in het najaar verscheen De Gruffalo in het Rotterdams.

In navolging van die editie besloot de uitgeverij het boek ook te laten vertalen in het Amsterdams, Limburgs, Brabants, Gronings, Drents, Haags, Zeeuws, Twents en dus Utrechts. Onder meer Huub van der Lubbe, Guus Meeuwis, Sjaak Bral en Katinka Polderman vertaalden het boek in hun streektaal. Herman van Veen vertaalde De Gruffalo naar het Utrechts.

Wa’n dakhoas

Op de website van Uitgeverij Lemniscaat staat een inkijkfragment van de Utrechtse versie. Ook is het boek daar te beluisteren, ingesproken door ‘Utregs’-kenner Ton van den Berg.

De Gruffalo gaat over Muis die zorgt dat zijn vijanden bij hem uit de buurt blijven door ze bang te maken voor een monster, de Gruffalo. Muis heeft het monster zelf verzonnen. Of toch niet? “Ha, wa’n dakhaos,’ lâchte de muis. ‘Hij geloofde ’t zó! Natuurlijk bestaot d’r gin gruffalo…”