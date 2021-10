Kinderboekenweek in Bibliotheek Overvecht kan toch doorgaan, ondanks waterschade

Bibliotheek Overvecht was korte tijd gesloten vanwege waterschade, maar laat weten weer open te kunnen. Het leek er even op dat de het programma van de Kinderboekenweek niet door kon gaan, maar uiteindelijk werd alleen de Kinderboekenweekactiviteit van woensdag afgelast.

De Kinderboekenweek werd op woensdag afgetrapt op scholen met een voorleesochtend. Ook de Utrechtse bibliotheken hebben een programma voor de kinderen staan, met onder meer workshops en speurtochten. Het leek er even op dat Bibliotheek Overvecht alle activiteiten moest afgelasten. De bibliotheek had last van lekkage en waterschade, waardoor de locatie tijdelijk gesloten was.

Sinds vanochtend is de Bibliotheek Overvecht toch weer geopend. Het lenen en alle activiteiten kunnen weer gewoon doorgaan. Voor de afgelaste Kinderboekenweekactiviteit van gisteren zoekt de bibliotheek een nieuw moment.

Renovatie

De Bibliotheek Overvecht aan de Gloriantdreef is eind 2020 nog verbouwd en heringericht. Tijdens de ‘forse renovatie’ kreeg de bibliotheek een heel nieuw interieur.