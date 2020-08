Kinderdagverblijf in Utrecht gesloten na meerdere coronabesmettingen

Bij kinderdagverblijf Jonas aan de Lagenoord in Utrecht zijn meerdere medewerkers en ouders besmet met het coronavirus, de locatie heeft de deuren dichtgedaan. Er zijn in ieder geval drie medewerkers en twee ouders besmet.

De ouders van de kinderen zijn dinsdag ingelicht. Sindsdien is de locatie, die onderdeel is van de keten Ludens, gesloten. De kinderen die op de groepen zitten waar de besmette medewerkers aan het werk waren moeten voorlopig in quarantaine.

Er zijn zover bekend geen kinderen besmet. Het is onduidelijk wanneer de locatie weer opengaat.