Kinderen de baas in Spoorwegmuseum: ‘Wij kunnen heel veel van elkaar leren’

De directeur van het Spoorwegmuseum Nicole Kuppens stond donderdag voor een dag haar stoel af aan twee leerlingen van de Ludgerschool in Zuilen. Julian en Yatong, beiden 11 jaar oud, mochten het werk als ‘baas’ ervaren en namen voor een dag de touwtjes in handen.

“De kinderen waren tijdens de ticketverkoop benieuwd of zij eigenlijk wel betaald kregen voor hun harde werk!”, vertelt tourguide Linda Koops met een glimlach. Julian en Yatong mochten met zijn tweetjes de hele ochtend achter de kassa staan, tickets afscheuren, medewerkers van het museum aanspreken en vragen stellen.

Het is inmiddels 12.00 uur en de tour is zojuist afgelopen. In de geschiedenisrijke vergaderzaal van het Spoorwegmuseum staan twee grote bakken met kleurpotloden klaar. Het is nu aan de leerlingen om tips en tops op te schrijven voor Nicole Kuppens, die sinds 2 jaar de directeur van het Utrechtse museum is.

Om de nek hangen nog de sleutels van de voordeur van het gebouw, met in hetzelfde hangertje een belangrijke fluit, voor noodgevallen. Geconcentreerd schrijven ze samen eerst de ‘tops’ op. Kuppens kijkt aandachtig toe, benieuwd naar wat de leerlingen hebben opgepikt tijdens de tour.

Tekst loopt door onder afbeelding.

“Ik vond de begeleiding in het museum vooral heel lief”, zegt Yatong. “En binnen was er ontzettend veel te doen”, voegt Julian toe. Ze zijn allebei al vaak in het museum geweest; Julian laatst nog, tijdens het Winter Station-evenement. Toen vloog hij al schaatsend om de historische stoomlocomotief ‘Nestor’ uit 1864. Als het aan hem ligt moet de schaatsbaan het hele jaar openblijven.

Belangrijke stelling

Aan de wand kijken alle president-commissarissen van de NS neer op de twee jonge scholieren, die onder hun complimenten inmiddels al een aantal verbeterpunten en ideeën opschrijven.

Tijdens de tour kregen de kinderen een vraag mee waarover ze gedurende de rondleiding moesten nadenken. De stelling was: “We willen een nieuwe belevingswereld gaan openen maar weten nog niet precies wat het moet worden. Denk mee over wat we missen in het museum en wat we per se nog aan de bezoeker zouden moeten bieden en in welke vorm.”

Nadat de twee elkaar even aankijken komt Julian met de opmerking: “Jullie scheiden helemaal geen afval!” Het is duidelijk dat de opmerking is gericht naar de directeur. De vijf volwassenen in de zaal zijn even stil. “Ja, dat klopt helemaal. Op onze kantoren scheiden we het afval wel, maar in het museum doen wij dat eigenlijk niet”, zegt Kuppens terwijl zij het punt op haar notitieblok noteert. Het museum gaat serieus om met de voorstellen van de twee jonge directeurs.

‘Baas van Morgen’

“Wij kunnen heel veel van elkaar leren”, vertelt Kuppens. “Ik vind het interessant om te horen wat zij van het museum vinden en ik hoop dat we met de tips echt iets kunnen verbeteren.” Het initiatief voor deze bijzondere dag heet ‘Baas van Morgen’ en wordt georganiseerd door JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren.

Samen met Utrechtse bedrijven zoals het Spoorwegmuseum, Jacobs Douwe Egberts en de Jaarbeurs, proberen zij aandacht te vragen voor het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Of Julian en Yatong met hun jonge ondernemersharten ooit zelf directeur van het Spoorwegmuseum worden? “Ja!”, roepen beiden in koor, “maar dan liever zonder al die vergaderingen.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Kuppens kijkt richting haar kantoor, die direct gekoppeld is aan de zaal. Dagelijks ontvangt zij hier collega’s om belangrijke dingen te bespreken. De volwassenen schieten in de lach. De leerlingen zijn het eens dat er voor die tijd nog wel wat aan de attracties op de buitenplaats moet gebeuren. Volgens Yatong zijn die vooral leuk voor de kleinste kinderen en niet voor kinderen zoals hen. “En ik wil in het museum graag een eigen trein bouwen!”, roept Julian.

Het Spoorwegmuseum maakt deel uit van het grootste ‘Baas van Morgen’-gezelschap ooit: in totaal doen dit jaar maar liefst 317 bedrijven in heel Nederland mee aan het evenement. Julian en Yatong hebben samen een leerzame en leuke dag achter de rug, maar het is nog niet voorbij. Over een uurtje gaan ze namelijk samen met directeur Nicole Kuppens naar Amsterdam voor de JINC-conferentie, waar honderden kinderen en bazen uit Nederland hun ervaringen gaan uitwisselen.