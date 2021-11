Kinderen in Utrecht doen spelenderwijs ervaring op met techniek in de Ontdekhal

Dit artikel is in samenwerking met de gemeente Utrecht gemaakt. Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. Er is extra steun voor evenementen, sport, cultuur en welzijn en er wordt versneld geïnvesteerd in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doet de gemeente Utrecht, samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

In voormalig tuincentrum De Minstroom aan de Gageldijk in Utrecht is De Ontdekhal te vinden, een plek waar kinderen spelenderwijs ervaring opdoen met techniek. Dat is niet alleen leuk en leerzaam. Het is hard nodig omdat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de techniek, terwijl die opleiding volop kansen biedt voor een baan en goede toekomst en het werkveld veelzijdiger is dan mensen denken.

“Bij De Ontdekhal ontdekken jongeren hoe leuk het is om zelf iets met je handen te maken”, zegt Anja van den Einden, directeur van TEC Utrecht, initiatiefnemer van De Ontdekhal. “Jongeren komen er op die manier achter dat ze bepaalde dingen kunnen, waar ze nog nooit bij stil hadden gestaan. Je ziet dat ze helemaal opfleuren, ze zijn trots op hun creaties en gaan zelfverzekerd de deur uit.”

Bij De Ontdekhal komen met name schoolklassen. Dat varieert van basisonderwijs tot middelbare scholen. In de Ontdekhal kunnen scholen inspiratie opdoen voor hun techniekonderwijs of hun lespakket uitbreiden. Er zijn verschillende programma’s, voor alle leeftijdscategorieën tot de eerste jaren voortgezet onderwijs. (vmbo). De jongste kinderen maken bijvoorbeeld met piepschuim een zogenoemde ‘balanceertijger’ en oudere kinderen gaan aan de slag met een soldeerbout om een deuralarm te maken. Ook kunnen ze hun creativiteit de vrije loop laten door met allerlei oude gebruiksvoorwerpen kunstwerken te maken. En altijd nemen de kinderen mee naar huis wat ze zelf hebben gemaakt.

Iedereen kan iets maken. Die garantie geeft de Ontdekhal elk kind. “In ieder kind schuilt een technicus”, aldus Van den Einden.

De gemeente Utrecht omarmt het initiatief van De Ontdekhal. Wethouder Kees Diepeveen zegt dat het concept ‘van lef getuigt’. “Hier wordt voor veel kinderen de basis gelegd voor interesse en een baan in de bouw en techniek. Dat is belangrijk want in deze sectoren zullen in de toekomst alleen maar meer mensen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het hele verduurzamingsvraagstuk.”

De Ontdekhal is begin 2020 opgericht, vlak voordat de eerste coronamaatregelen werden genomen. Daardoor draaide het proefprogramma dat van tevoren was opgesteld in de soep, kinderen gingen immers niet naar school en daardoor ook niet naar De Ontdekhal. “We hebben toentertijd besloten een zomerprogramma op te stellen en dat was een groot succes”, zegt Van den Einden. “We hebben in die periode zo’n 500 bezoekers gehad en daarmee ook de fundering gelegd voor De Ontdekhal.”

Later bleek dat het programma van De Ontdekhal uitermate geschikt was voor kinderen die vanwege het thuisonderwijs een achterstand hadden opgelopen. “Kinderen konden de theoretische vakken nog wel thuis volgen, maar met name het praktijkonderwijs heeft geleden tijdens de sluiting van de scholen. Het is voor ouders en scholen nou eenmaal lastig om dat thuis te organiseren”, aldus wethouder Diepeveen. Vanwege deze opgelopen leerachterstand besloot De Ontdekhal het aanbod te vergroten.

Nu gebruiken scholen De Ontdekhal vooral nog als excursie, maar Van den Einden wil veel verder gaan. “Ik wil het aanbod vergroten. Met een keuze van frequentie in lessen en bezoek aan de Ontdekhal kan er inspirerend techniekonderwijs ontstaan”. Zo kan het een plek krijgen in het curriculum. Daarnaast is het ook zo dat de onderwijsinstellingen die nu langskomen techniek veelal in het DNA hebben. “Ik wil de jongeren bereiken die nu geen techniekonderwijs op school krijgen, zodat ook zij kunnen zien hoe leuk het is om iets te maken.”

Want, iemand die in ieder geval geen genoeg kan krijgen van De Ontdekhal is de 7-jarige Dalia. Zij heeft de plek al drie keer bezocht en geniet zichtbaar van het knutselen. “Ik vind het leuk om dingen te maken”, zegt Dalia terwijl ze aan een balanceertijger werkt. Op de vraag wat ze later wil worden verteld ze dat ze een bakkerij wil openen. Niet alleen zodat ze de taarten kan opbouwen, maar ook omdat ze haar creatie daarna kan opeten.

De partners van TEC Utrecht zijn BAM, Portaal, Eneco, Heijmans Singel PD, Bouwmensen, en ROC Midden Nederland. Daarnaast wordt de plek gesponsord door andere bedrijven uit de bouw- en technieksector, uit Utrecht. “Logisch”, zegt Van den Einden met een glimlach, “wij zorgen er hier toch voor dat er straks geen tekort meer is aan werknemers.”