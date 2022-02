Kinderen presenteren eigen kunstwerk bij cultuurhuis De Vrijstaat in Utrecht

Kinderen van cultuurhuis De Vrijstaat hebben op woensdag een zelfgemaakt kunstwerk gepresenteerd. De Vrijstaat wordt momenteel gerenoveerd. Het kunstwerk is gemaakt in samenwerking met beeldend kunstenaar Marjolein Witte, die haar expositie ‘De Bouwkeet’ opende in de nabijgelegen expositieruimte van De Vrijstaat.

Het kunstwerk van de kinderen is met hulp van wethouder Eelco Eerenberg (Vastgoed) aan een hek voor de boerderij opgehangen. “Oud en nieuw zijn hier verbonden. Dat maakt mij een hele blije wethouder, in een heel blij Leidsche Rijn. Deze boerderij is een belangrijke plek waar jongeren en kunstenaars uit de buurt elkaar ontmoeten. Een prachtige plek midden in de nieuwe wijk.”

Wijkcultuurhuis De Vrijstaat staat op het moment in de steigers voor nodig onderhoud. De monumentale boerderij was toe aan renovatie. Ook moet de locatie hierdoor geschikter worden voor het gebruik als cultuurhuis. De renovatie moet over ongeveer zes maanden voltooid zijn.

Tentoonstelling

Het kunstwerk dat de kinderen presenteren is geïnspireerd op gebouwen uit de omgeving van de Vrijstaat. Gebouwen vormen een belangrijke inspiratiebron voor de kunstenaar die hen een handje hielp. Marjolein Witte maakte een tentoonstelling met het thema ‘architectuur en wonen’. Die zal tot eind november te zien zijn in ‘Het Gebouw’, de expositieruimte van De Vrijstaat. Op de begane grond is er voor jonge kunstenaars plek om hun creativiteit de vrije loop te laten. Op de eerste verdieping staat het werk van Witte.

“Ik heb mij laten inspireren door de nieuwbouw waar we hier nog midden in zitten”, zegt Witte. “Een van de werken heb ik bespoten met een spuitbus die ik hier gevonden heb. Normaal zou ik de sculptuur helemaal netjes afwerken, maar dat heb ik nu expres niet gedaan. De wijk om ons heen heeft ook nog de finishing-touch nodig.”

Een hoek van de ruimte is beschilderd met een patroon van felle blokken en strepen. “Op een kunstbeurs raakte ik geïnspireerd om de technieken van ‘dazzle paint’ te gebruiken. Een camouflagetechniek die in de tweede wereldoorlog werd gebruikt om de vorm van schepen te verhullen voor de vijand. Het boeit mij dat je met zulke opvallende vormen juist iets kunt verhullen.”

