Kinderen tot 11 jaar in Utrecht kunnen een maand lang gratis met de bus en tram reizen

Kinderen tot en met elf jaar kunnen tot eind januari in Utrecht gratis met de bus en tram reizen. Zij hoeven geen kaartje te laten zien in alle bussen van Syntus Utrecht en alle bussen en trams van U-OV. Hiermee willen de vervoerders het makkelijker maken om met het gezin of de kleinkinderen op pad te gaan.

“Het is kerstvakantie, hét moment om elkaar met de feestdagen te bezoeken, zeker nu het weer kan”, aldus Sharon Bolhuis, van Syntus Utrecht. “Daarnaast is het al een dure tijd. Met deze actie willen we zorgen dat het makkelijker is om een keer de bus te pakken en samen met het gezin of de kleinkinderen op pad te gaan”.

Reizen met het OV is voor kinderen tot en met drie jaar altijd gratis. Een buskaartje voor kinderen van vier tot en met elf jaar kost bij Syntus en U-OV normaal gesproken 1,10 euro. Tijdens de actie kunnen deze kinderen nu dus ook gratis instappen. Per volwassene mogen maximaal drie kinderen gratis meereizen. Ze hebben daarvoor geen kaartje nodig.

66-plussers

In september kwam de provincie nog met een proef, waarin mensen die 66 jaar of ouder zijn en krap bij kas zitten een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in Utrecht. Zij kunnen een abonnement aanvragen, waarmee ze gratis gebruik kunnen maken van de bussen en trams van U-OV en Syntus. De proef loopt nog tot 9 december 2023.