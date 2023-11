Kinderen tot 12 jaar reizen in 2024 gratis met bus en tram in Utrecht

Kinderen tot 12 jaar kunnen vanaf 1 januari gratis met bus en tram reizen in de provincie Utrecht. Tot nu toe kon deze doelgroep alleen in de schoolvakanties gratis reizen. Daarnaast blijven de kosten voor het openbaar vervoer volgend jaar gelijk.



Gedeputeerde André van Schie is blij met de plannen van Qbuzz en Syntus Utrecht: “We willen meer mensen in ons OV verwelkomen. Reizen met het OV is goed voor een gezonde leefomgeving. Jong geleerd is oud gedaan: kinderen die onze bussen en trams leren kennen, kiezen later ook vaker voor het OV.”

Om het ouders en kinderen makkelijk te maken, hebben kinderen geen vervoersbewijs nodig.

Geen prijsstijging

Dat de prijskaartjes volgend jaar niet stijgen is het gevolg van een motie van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Haar motie in de Tweede Kamer leidde tot het besluit van staatssecretaris Heijnen om geld beschikbaar te stellen om prijsstijgingen te voorkomen.

Het gaat dus een maatregel op landelijk niveau waardoor ook de prijzen van andere regionale vervoerders niet worden verhoogd. Ook bij de NS stijgen de prijzen niet. Zonder deze maatregel zouden in 2024 de prijzen met 12 procent stijgen.