Kinderopvanglocaties Utrecht mogelijk dicht op stakingsdag 8 juli

Ouders moeten mogelijk een oppas regelen of een dag vrij nemen op 8 juli als medewerkers in de kinderopvang gaan staken. Die dag is er een landelijke stakingsdag. Het is nog niet bekend of en welke Utrechtse locaties die dag moeten sluiten vanwege personeelsgebrek.

De oproep om te gaan staken komt van vakbond FNV. De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over een nieuwe cao voor de kinderopvang. De CNV is tot een akkoord gekomen, maar daar zijn FNV-leden ‘woest’ over.

Debbie van Leiden, FNV-bestuurder cao Kinderopvang: “Een cao met een loonsverhoging van 3% klinkt mooi, maar de voornaamste reden waarom er gestaakt wordt, is omdat er in het ondertekende cao-akkoord geen oplossingen staan voor de werkdruk op korte termijn.”

Voor 8 juli moet duidelijk worden hoeveel medewerkers bij Utrechtse opvanglocaties gehoor geven aan de oproep om te staken en of er daardoor ook locaties moeten sluiten.